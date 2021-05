Roma, protesta dei lavoratori Ex Ilva davanti al Mise. VIDEO

"Transizione ecologica ora o mai più". Sono le parole scritte sullo striscione portato dai lavoratori dell' ex Ilva di Taranto, in protesta a Roma davanti al ministero dello Sviluppo economico. Oggi è previsto il tavolo con i sindacati e il ministro Giancarlo Giorgetti sulla vertenza. Circa 150 lavoratori sono arrivati in pullman dalla Puglia.

Re David: "Basta agonie, chiediamo risposte"

"Siamo di nuovo in una situazione di attesa - afferma la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David -, non c'è nulla di strano che ancora non ci sia la sentenza del Consiglio di stato, l'udienza è stata ieri, ma sicuramente è un'agonia tutto questo processo che dura da anni. Il governo - continua Re David - ha annunciato la società pubblica e privata con Mittal ma ancora tutto questo non è perfezionato. Si sta procedendo in una situazione di attesa, noi vogliamo sapere quando perfeziona l'ingresso nella società, quando dà avvio al piano industriale e ambientale, come c'entra l'ex Ilva e tutta la siderurgia nel Pnrr. Noi siamo all'oscuro di tutto - conclude la segretaria - non cè un tavolo aperto sulla siderurgia e anche questi incontri al ministero, senza la proprietà, sono soltanto informativi molto spesso determinati dal fatto che i lavoratori si mobilitano".