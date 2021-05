Calcio, Pes 2021: Pedro e Pereira giocano derby digitale di Roma

In occasione del derby tra Lazio e Roma di Serie A, che si giocherà domani sera, Konami ha organizzato un match digitale della Capitale con protagonisti i calciatori Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma (Roma) e Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira (Lazio). I due atleti hanno giocato la partita con eFootball Pes 2021 insieme agli esport player Venom (per la Roma) e AdrianCZ23 (per la Lazio). La sfida è terminata in un pareggio, col risultato finale di 2 a 2.