Roma, manca poco per l’Apple Store di via del Corso: ecco il logo

Ad accompagnare il logo in marmo (un richiamo all'anima culturale della città), la campagna "Creativi dentro": un invito a scoprire l'impulso creativo che è in ognuno di noi

“Stiamo arrivando”. È la scritta comparsa stamattina sulle vetrine dello store Apple di prossima apertura in via del Corso a Roma, dove campeggia anche il logo Apple ‘rivisitato’ e accompagnato dal claim “Creativi dentro”. Nello spazio di Apple infatti si potranno trovare gli strumenti e gli stimoli per far emergere il potenziale di ognuno: “Creativi dentro” è un appello e al tempo stesso un richiamo: ricorda come presso lo store sarà possibile incontrare i Creativi Apple, figure professionali versate nelle arti (musica, illustrazione, fotografia, video) che aiuteranno e consiglieranno i clienti nei loro progetti. Questo aiuto sarà disponibile gratuitamente per tutti, attraverso il programma Today at Apple con il suo fitto calendario di eventi online o, quando sarà di nuovo possibile, in presenza.

L’azienda spiega che la nuova campagna rende omaggio alla tradizione artistica e creativa di Roma, scegliendo come elemento simbolico il marmo ovvero la pietra che in Italia, specialmente nella capitale, architetti e scultori hanno utilizzato nei secoli per esprimere il proprio talento e creare capolavori. È nel marmo che il logo Apple trova una nuova rivisitazione e il marmo di Carrara è anche la pietra predominante nello store di Via Del Corso, ulteriore rimando alla storia e al design della Città Eterna.