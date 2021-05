Così Bertolaso sull’ipotesi di una sua candidatura a sindaco della Capitale: “Sono stato chiaro e l’ho ripetuto in ogni modo. Se ne facciano tutti una ragione”

"Leggo su giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l'ho ripetuto in ogni modo. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione". Lo scrive su Facebook Guido Bertolaso a proposito dell’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma.