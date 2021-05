Vaticano, riciclaggio: arrestato a Londra il broker Gianluigi Torzi

È stato arrestato oggi a Londra, su mandato del gip del tribunale di Roma, il broker Gianluigi Torzi, indagato per autoriciclaggio ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Il giudice inglese ha convalidato l'arresto e ha fissato una udienza per il prossimo 18 maggio quando valuterà la richiesta di scarcerazione su cauzione per Torzi. L'indagine romana è coordinata dal sostituto Maria Teresa Gerace. Torzi è il broker finanziario già coinvolto nella vicenda della compravendita dell'immobile al n. 60 di Sloane Avenue a Londra, per la quale è sotto inchiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria Vaticana.