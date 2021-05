Roma, sgomberata palazzina occupata a Tor Cervara: due identificati

Gli agenti di polizia della Questura di Roma hanno sgomberato stamattina una palazzina in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara. Lo stabile era già stato evacuato nel 2018 e poi rioccupato. L'intervento, secondo quanto si apprende, è scattato per la messa in sicurezza dello stabile e due persone, entrambe straniere, sono state portate negli Uffici della questura di via Patini per l'identificazione.

Lo sgombero

Secondo i volontari di Nonna Roma all'interno della Palazzina "fino a qualche giorno vivevano circa 70 persone". Secondo quanto si apprende la struttura, già perimetrata con una recinzione rafforzata, resterà presidiata dalla forze dell'ordine nelle prossime ore e poi sarà riconsegnata alla proprietà che predisporrà una guardiania privata.