Roma: sequestrata crema bufalina per indebita evocazione Dop

Circa sette quintali di "Crema bufalina" sono stati sequestrati per indebita evocazione della Dop Mozzarella di Bufala Campana dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare presso una ditta di trasformazione di prodotti alimentari della Provincia di Roma. La commercializzazione del prodotto è stata bloccata con diffida a provvedere alla regolarizzazione dell'etichettatura. L'operazione ha riguardato anche 155 chili della medesima crema utilizzata per la preparazione di panini in vari punti di ristoro presenti sulla rete autostradale. Sequestrato anche svariato materiale pubblicitario e di presentazione del prodotto che si richiamava al marchio Dop.

L'operazione, in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop, è scattata durante una serie di controlli eseguiti presso punti di ristoro presenti sulla rete autostradale nazionale e presso aziende distributrici e produttrici di creme alimentari evocanti il marchio di tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.