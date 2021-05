Riaperture, sit-in ristoratori per bloccare lavori in piazza a Roma

"Ora che potevamo riaprire e ricominciare a lavorare dopo 15 mesi di chiusure forzate dobbiamo richiudere - sostengono i titolari delle attività in piazza San Lorenzo in Lucina -, i clienti dentro non possono entrare per le misure anti-covid ma fuori noi non possiamo lavorare perché devono rifare la pavimentazione"

Ristoratori e baristi di piazza San Lorenzo in Lucina, al centro di Roma, hanno protestato oggi per bloccare il cantiere di riqualificazione della piazza stessa e del limitrofo rione di Campo Marzio. I commercianti hanno tentato prima di bloccare la ruspa con i tavolini dei bar, e poi si sono incatenati a questi ultimi.

Le parole dei commercianti

I manifestanti sottolineano di non essere stati consultati e annunciano una diffida all'amministrazione comunale contro il progetto. "Ora che potevamo riaprire e ricominciare a lavorare dopo 15 mesi di chiusure forzate dobbiamo richiudere - sostengono i titolari delle attività ancora aperte sulla piazza dove molte invece sono le vetrine già chiuse e i locali in vendita -, i clienti dentro non possono entrare per le misure anti-covid ma fuori noi non possiamo lavorare perché devono rifare la pavimentazione", concludono. "Chiediamo di posticipare questo intervento di qualche mese", perché "per noi questo è il momento di ripartire".