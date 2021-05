Incidente stradale a Roma, scontro auto-moto: un morto

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri sulla via Tiberina a Roma. Coinvolti una moto e un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Nello scontro è deceduto il conducente della moto, un uomo di 56 anni. L'uomo alla guida della macchina, di 47 anni, si è fermato allertando subito i soccorsi. Ora è in forte stato di choc, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dei fatti.