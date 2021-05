Roma, ruba in centro commerciale e minaccia vigilantes: arrestato

Ha prima rubato in un bar dolciumi per un valore di 100 euro e poi ha portato via un tablet in un punto vendita di telefonia. È accaduto ieri mattina al centro commerciale Maximo sulla Laurentina a Roma. A notare il ladro, un tunisino di 53 anni, è stato notato dalla vigilanza presente all'interno della struttura che ha provato a fermarlo. L'uomo ha così minacciato i vigilantes con delle forbici. Sul posto i poliziotti che lo hanno arrestato.