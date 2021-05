Roma, al via restyling dello storico store Rinascente in piazza Fiume

Sono iniziati i lavori di rifacimento del negozio Rinascente di piazza Fiume a Roma. Il progetto di restyling, che dovrà concludersi ad agosto 2023, prevede interventi sulle facciate e nei piani interni, nel giardino e lungo i marciapiedi adiacenti, per un valore di oltre 37 milioni di euro: 23 milioni a carico del Fondo Megas gestito da Prelios SGR, proprietario del palazzo, 9 milioni in capo a Rinascente e 5 milioni investiti dai brand partner. I lavori procederanno per piani, senza chiusure. La prima inaugurazione avverrà a giugno, con l'opening del nuovo quarto piano dedicato al reparto donna.

Lo store di piazza Fiume venne inaugurato nel 1961; l'edificio è opera degli architetti Franco Albini e Franca Helg ed è l'unico in Italia pensato per ospitare un grande department store. Oggi accoglie quasi un milione di visitatori l'anno.

Raggi: "Investimento importante, simbolo di rinascita"

"Dopo il grande progetto di riqualificazione dello store di via del Tritone il gruppo interviene in questo store che è il simbolo di Rinascente a Roma - ha spiegato la sindaca Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa -. La riqualificazione riguarderà anche il rifacimento dei tre marciapiedi e del giardino interno. L'impegno di Rinascente in città si consolida con questo progetto di riammodernamento dello store di Piazza Fiume, che attualmente dà lavoro a 235 persone. Investire a Roma e nel periodo del Covid è un atto coraggioso e di generosità nei confronti della città. Farlo oggi diventa simbolo di rinascita per il futuro". Per la sindaca si tratta di "un investimento importante in termini di crescita e occupazione, che conferma l'appeal di Roma come Capitale dello sviluppo economico, e un bel segnale di ripartenza e speranza per tutti".

"Siamo orgogliosi di poter presentare questo progetto in un periodo tanto complesso" ha affermato l'ad di Rinascente Pierluigi Cocchini. "La città di Roma ci ospita da 90 anni e la voglia di investire, migliorarci e migliorarla ci ha sempre guidato".