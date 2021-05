Elezioni Amministrative, nasce coalizione "Insieme per Roma"

In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Roma è nata "Insieme per Roma", coalizione di forze politiche e sociali ideata durante la riunione del centrosinistra romano che si è svolta ieri. Si sono incontrati rappresentanti delle forze politiche, civiche e sociali, insieme ai capigruppo in Campidoglio e ai presidenti dei Municipi di centrosinistra I, II, III e VIII. Tutti hanno condiviso la carta d'intenti e il regolamento in vista delle primarie del prossimo 20 giugno. La carta di intenti sarà sottoscritta da candidate e candidati, elettrici ed elettori delle primarie per dare vita al "Manifesto per Roma Capitale della Next Generation EU" che la nuova coalizione vuole scrivere attraverso un percorso aperto alla città.

Lista candidati per le primarie entro il 25 maggio

Le candidature, come emerso ieri dal tavolo del centrosinistra, dovranno essere presentate entro il 25 maggio. La coalizione parte dalla Carta di intenti per le Primarie 2021 che sarà sottoscritta da candidate e candidati, elettrici ed elettori delle primarie per dare vita al "Manifesto per Roma Capitale della Next Generation Eu" che la nuova coalizione vuole scrivere attraverso un percorso aperto alla città, a partire da oggi.

"Vogliamo costruire insieme"

"Durante la pandemia siamo stati sempre al fianco delle romane e dei romani nella lotta al virus e per non lasciare nessuna e nessuno solo di fronte alla crisi", dichiarano in una nota congiunta Partito Democratico, Articolo 1, Sinistra Italiana, Verdi - Europa Verde, Partito Socialista, Radicali Roma, Demos, Sinistra per Roma, Liberare Roma, Pop, Green Italia, PRI, Volt, E' Viva, Possibile, Tutti per Roma, Roma per tutti, Roma puoi dirlo Forte, Rete Civica, Italia Bene Comune, Partito Animalista. "Ora vogliamo costruire insieme, anche attraverso proposte di iniziativa popolare - affermano -, la Capitale del lavoro, equa, ecologista ed europea che riconosca il valore ondamentale delle donne per mettere al servizio di tutte e di tutti una grande squadra di persone che sono state in prima linea nel combattere declino e degrado e ora sono pronte a lavorare insieme per il riscatto della città più bella del mondo".