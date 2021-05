Csm, in corso a Roma l'interrogatorio al pm Storari

Il magistrato è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato all'ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, i verbali secretati resi dall'avvocato Piero Amara

È in corso, in un ufficio diverso dalla sede della Procura di Roma di piazzale Clodio, l'interrogatorio del pm di Milano Paolo Storari, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato all'ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, i verbali secretati resi dall'avvocato Piero Amara. L'atto istruttorio si svolge alla presenza del procuratore capo Michele Prestipino e dei sostituti Rosalia Affinito e Fabrizio Tucci.

Il vicepresidente del Csm: “Mai ricevuto informative da Davigo”

"È falso che io abbia ricevuto informative, rapporti o note scritte dall'allora consigliere Piercamillo Davigo", ha invece dichiarato il vicepresidente del Csm David Ermini in merito a notizie di stampa pubblicate oggi. "Lo smentisco nel modo più categorico. Smentisco inoltre - aggiunge - che io mi feci portatore di ringraziamenti o indicazioni da parte del presidente della Repubblica".