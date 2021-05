Cucchi, processo appello per pestaggio: oggi sentenza per carabinieri

Il verdetto della corte d’assise d’appello di Roma è atteso nel pomeriggio. I militari sono accusati di omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio subito da Stefano Cucchi la sera del 15 ottobre 2009: il giovane morì 7 giorni dopo in conseguenza delle lesioni gravissime

È attesa nel primo pomeriggio la sentenza della corte d'assise d'appello di Roma a carico dei carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio subito da Stefano Cucchi la sera del 15 ottobre del 2009 quando dopo l'arresto per droga fu portato nella caserma della compagnia Casilina. Cucchi, dopo una degenza all'ospedale Pertini, morì il 22 ottobre in conseguenza delle lesioni gravissime riportate proprio in quel pestaggio.

Il processo

Il processo, che si chiude oggi, chiama in causa i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, per i quali il sostituto procuratore generale Roberto Cavallone, nell'udienza del 15 gennaio scorso, ha chiesto 13 anni di carcere (rispetto ai 12 anni inflitti in primo grado). Chiesta anche la condanna a 4 anni e mezzo (uno in più di quanto avuto in primo grado) per il maresciallo Roberto Mandolini (comandante della stazione Appia dove venne portato Cucchi) per la compilazione del falso verbale di arresto del 31enne romano. L'assoluzione dalla stessa accusa, perché il fatto non costituisce reato, era stata sollecitata invece nei confronti del carabiniere Francesco Tedesco condannato in primo grado a due anni e mezzo ma scagionato dall'omicidio preterintenzionale.