Roma, l’ex calciatore Ubaldo Righetti ricoverato per un malore

L’ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti è stato ricoverato ieri pomeriggio dopo essere stato colpito da un malore durante una partita di padel. Il 58enne, campione d'Italia con i giallorossi nell'83 e oggi opinionista di Roma Tv, è ricoverato all'ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero gravi. È cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. A seguito della notizia, in città è apparso uno striscione a lui dedicato: “Tieni duro Ubaldo, tutti i romanisti sono con te”.