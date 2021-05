Incidente stradale a Ostia, auto si ribalta: muore 26enne

La tragedia è accaduta dopo la mezzanotte in Via del Canale della Lingua, incrocio Via Epaminonda

Incidente mortale nella notte a Ostia, nel quadrante sud di Roma. La tragedia è accaduta dopo la mezzanotte in Via del Canale della Lingua, incrocio Via Epaminonda. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

La dinamica

A quando accertato, un'auto guidata da un 26enne si è ribaltata per cause da accertare e il giovane è deceduto sul colpo. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.