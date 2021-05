Roma, principio d'incendio su un bus: nessun ferito

Il principio di incendio si è sviluppato su un bus alimentato a gas metano mentre rientrava al deposito senza passeggeri a bordo. Non ci sono state persone coinvolte

Principio d'incendio su un autobus a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra in via Nairobi, all'Eur. Secondo quanto si apprende dai pompieri, il principio di incendio si è sviluppato su un bus alimentato a gas metano mentre rientrava al deposito senza passeggeri a bordo. Non ci sono state persone coinvolte.