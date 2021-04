Roma, i parlamentari di Fratelli d’Italia fanno test anti droga. VIDEO

In piazza Montecitorio anche la leader del partito, Giorgia Meloni: "Il ministro Dadone ci ha sfidato a fare il test e noi siamo qui. Ora mi aspetto che ci vengano tutti i parlamentari del Movimento Cinque Stelle e tutti i partiti perché pensiamo sia un segnale importante ai cittadini di serietà e responsabilità”, ha dichiarato

Questa mattina i parlamentari di Fratelli d’Italia si sono sottoposti al test anti droga durante la manifestazione contro l'uso di stupefacenti organizzata dal partito a piazza Montecitorio. Obiettivo dell’iniziativa “continuare a tenere accessi i riflettori sulla devastazione del problema delle dipendenze in Italia assolutamente abbandonato dalle istituzioni con un morto di overdose al giorno”, ha spiegato la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo essersi sottoposta al test. “È una situazione completamente fuori controllo: il fondo non viene rifinanziato, la delega non viene affidata da anni”, ha aggiunto.