Roma, la 19enne Aurora Ciatti scomparsa dall’ospedale San Giovanni

La ragazza è scomparsa domenica 25 aprile dal reparto di psichiatria dove era ricoverata da qualche settimana dopo aver tentato il suicidio. Secondo la madre, la giovane è invalida psichiatrica al 100 per cento e non è in grado di badare a sé stessa: deve prendere medicinali, senza i quali potrebbe avere una crisi

Nella giornata di domenica 25 aprile Aurora Ciatti, 19 anni, è scomparsa dal reparto di psichiatria dell'ospedale San Giovanni di Roma, dove era ricoverata da qualche settimana dopo aver tentato il suicidio. La notizia è riportata da Fanpage.it.

L’appello della madre sui social

Secondo quanto dichiarato dalla madre Rosaura Fatellu, la ragazza è invalida psichiatrica al 100% e al momento non è in grado di badare a sé stessa. Soprattutto deve prendere dei medicinali, senza i quali potrebbe avere una crisi. La donna ha diffuso una foto della giovane sui social, con l'avvertimento che il suo colore di capelli e il taglio potrebbero però già essere diversi e chiedendo a chiunque dovesse avvistarla di contattare le forze dell'ordine, presso le quali è stata sporta denuncia. La madre ha paura che possa cadere nelle mani sbagliate o che possa fare "la fine di Desireé o Pamela, uccisa dai mercanti di droga". Aurora era entrata in comunità per dipendenza da stupefacenti. E la madre teme che, se dovesse avere una crisi, potrebbero darle dell'eroina per calmarla, rischiando di mandarla in overdose.

Le indagini

Le forze dell'ordine stanno cercando Aurora da giorni, insieme a parenti e amici della ragazza. Alcuni avvistamenti sono stati segnalati nelle zone di Ponte Mammolo e Flaminio, ma non è certo che fosse la 19enne. La scomparsa è stata denunciata agli agenti della polizia di Stato del primo distretto Trevi. Una delle ipotesi è che sia stata aiutata a fuggire da un ragazzo tossicodipendente, anche lui irreperibile dal giorno della scomparsa di Aurora. Il telefono della ragazza è stato staccato e Aurora non si è messa in contatto con nessuno.