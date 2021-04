Roma, lavoratori del settore aereo di nuovo in piazza. DIRETTA

Lavoratori del settore aereo di nuovo in piazza a Roma. Dalle 10 diversi manifestanti si sono radunati in piazza Santi Apostoli, nel centro della Capitale, dove è presente anche un cordone delle forze dell’ordine. “Alitalia non si tocca” e “L'orgoglio di un paese è la bandiera nei propri cieli” alcuni degli slogan scritti sugli striscioni esposti dai presenti. Si sono registrati anche attimi di tensione. In città strade chiuse e traffico in tilt, anche per via della manifestazione degli ambulanti in corso da questa mattina.