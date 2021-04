Covid, volo dall'India: 214 passeggeri in 2 strutture per i tamponi

Sull'aereo, partito da Nuova Delhi e in arrivo stasera a Roma, sono presenti anche tre bambini, 50 persone saranno portate alla cittadella militare della Cecchignola e le altre in un Covid hotel

I 211 passeggeri adulti e 3 bambini a bordo del volo partito da Nuova Delhi e in arrivo stasera a Roma saranno portati in due strutture della capitale per i tamponi e gli ulteriori controlli sulla presenza eventuale di casi di variante indiana del coronavirus, questo quanto si apprende da fonti della Protezione civile nazionale. In particolare, 50 andranno alla cittadella militare della Cecchignola, gli altri in un Covid hotel. Sulla vicenda si è svolta una riunione di coordinamento con la Protezione civile regionale del Lazio.