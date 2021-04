Itabus, a maggio debutta nuovo servizio trasporto a lunga percorrenza

Itabus, nuovo operatore privato di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza, farà il suo debutto sulle strade italiane il prossimo 27 maggio. Le regioni servite sin dal lancio del servizio saranno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto, ma nei piani è prevista anche la Sicilia. Il progetto, si legge in un comunicato, "punta a soddisfare la voglia di mobilità degli italiani, a integrare la rete dei trasporti in Italia", e a generare “occupazione”, con oltre mille nuovi posti di lavoro. Saranno 300 i bus a regime (in 3 anni), che connetteranno gran parte del territorio italiano, con 350 servizi, 90 milioni di chilometri all'anno, da Nord a Sud della penisola. Per la flotta, nuova e acquistata tramite un'operazione finanziaria interamente gestita da Intesa Sanpaolo, saranno utilizzati autobus MAN, gruppo Volkswagen. L'azienda ambisce anche a un servizio di comfort e qualità, offrendo a bordo WI-FI, in collaborazione con TIM, distributori automatici per snack e bevande e toilette. Itabus, infine, sarà sostenibile dal punto di vista ambientale, utilizzando motori diesel Euro 6D.

Società tutta italiana

La società, tutta italiana, ha come azionisti, attraverso i rispettivi veicoli societari, Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo. Il ruolo di Presidente Onorario è ricoperto da Giovanni Punzo e il Presidente è Elisabetta Colacchia, mentre i due Amministratori Delegati sono Enrico Zampone e Francesco Fiore.

“L’ingresso di Itabus nel mercato del trasporto su gomma porterà ampi benefici ai molti viaggiatori che si spostano ogni giorno in Italia”, dichiara Francesco Fiore. “Il nostro modello si contraddistingue per sicurezza e qualità a prezzi estremamente competitivi. Abbiamo puntato su una rete estesa e capillare perché crediamo nelle potenzialità del territorio italiano”, aggiunge.

“Itabus introduce un concetto di viaggio su gomma completamente nuovo, con gli standard migliori del settore aereo e ferroviario ad alta velocità, per sviluppare l’intermodalità e integrarsi in maniera sinergica con il sistema di mobilità esistente più all’avanguardia”, sostiene invece Enrico Zampone. “Le persone sono al centro del nostro progetto, abbiamo deciso di investire per creare occupazione e offrire maggior scelta ai viaggiatori, rispondendo a tutte le esigenze grazie alla flessibilità dei nostri servizi”, conclude.