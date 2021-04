Roma, morto in condotto di un centro commerciale: forse tentava furto

Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza il decesso per asfissia

Un ragazzo di 30 anni è stato morto in un codotto di areazione che porta all'interno del centro commerciale di viale della Primavera a Roma, la notte tra venerdì e sabato. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza il decesso per asfissia. Non si esclude che possa trattarsi di un ladro che abbia tentato un furto.