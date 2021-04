Roma, fiamme nell'area dell'ospedale Cto: nube di fumo sopra Ostiense

In fiamme materiale di risulta e cumuli di legno in uno spazio aperto all'interno del perimetro ospedaliero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia

L'incendio

Secondo quanto riferito dai pompieri, ad andare a fuoco è stato del materiale di risulta e dei cumuli di legno in uno spazio aperto all'interno del perimetro ospedaliero. Il rogo è stato domato, ma sono in corso verifiche nei piani soprastanti l'incendio per verificare le condizioni dei degenti e personale presente.