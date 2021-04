Roma, arrestate 13 persone: sequestrati 1,5 chili di droga

Gli arresti sono avvenuti in 10 diverse operazioni nella Capitale in queste ore: requisiti anche un totale di 3mila euro in contanti

Tredici persone sono state arrestate dalla polizia in queste ore in 10 diverse operazioni nella Capitale; quasi 1,5 chili di stupefacente sequestrato, oltre a 3mila euro in contanti.

In manette “rider” 40enne

In particolare, un 40enne italiano è stato notato dagli agenti della polizia di Stato, del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretti da Fabio Abis, mentre, a bordo di uno scooter e munito di una sacca adibita per il trasporto e la consegna degli alimenti a domicilio, transitava più volte nell'area del centro storico di Piazza Navona. L'uomo, una volta fermato dagli agenti durante un servizio antidroga, ha affermato, mostrando la borsa termica, di aver effettuato delle consegne per la cena, non specificando però l'indirizzo del cliente consegnatario né tantomeno mostrando gli scontrini e le relative ricevute. Il suo nervosismo ha insospettito gli agenti che hanno così proceduto al controllo del "rider" recuperando ben 29 involucri di cocaina ed una somma di 575 Euro occultati all'interno delle scarpe. Il quarantenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli altri arresti

Per lo stesso reato sono state arrestate dal personale della polizia di Stato negli specifici servizi di contrasto alla detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, nell'area di competenza del VI Distretto di Polizia Casilino, altre 7 persone in 5 distinte operazioni. In un altro intervento un romano di 36 anni è stato arrestato per aver occultato sostanza stupefacente all'interno del rivestimento di stoffa del seggiolino per bambini posto nella sua autovettura. In via Giolitti, il personale del commissariato Viminale, ha fermato un nigeriano di 42 anni. L'uomo, oltre a diverse dosi di marijuana indosso ed al denaro provento di spaccio, durante gli accertamenti, è risultato anche avere un divieto di dimora da Roma. Consistente il quantitativo di stupefacente individuato e recuperato dagli agenti del commissariato Celio nel quartiere "La Rustica", dopo aver fermato per controllo un'autovettura. Coadiuvati da personale di unità cinofile, gli uomini del commissariato Celio, hanno trovato oltre 1 chilo. di stupefacente tra cocaina e Hashish. Due donne, una 46enne ed una 42enne, entrambe romane, sono state così arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Altri 2 arresti specifici per droga, sono stati effettuati dal personale della Polizia di Stato dei Distretti e Commissariati in zona Tuscolano e ad Ostia.