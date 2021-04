Incidente nel Frusinate, scontro frontale tra due auto: un morto

Lo schianto è avvenuto su via Prenestina in località Amasona. Una seconda persona è ricoverata in gravi condizioni

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto ieri in provincia di Frosinone. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, avvenuto su via Prenestina in località Amasona. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, purtroppo per uno dei due non c'è stato nulla da fare mentre l'altro è stato portato in ospedale in gravi condizioni.