Fiumicino, libri erotici all'asilo. Il Comune: “Un errore”

Il caso è stato segnalato sui social da un consigliere comunale. "Abbiamo chiesto alla Fondazione Benetton il ritiro immediato dei volumi", ha fatto sapere l'Amministrazione. “Sono stati inseriti, per errore, alcuni volumi che non erano destinati alle scuole", ha spiegato poi la Fondazione che si è scusata

L'intento era ottimo, celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari nelle scuole, ma la traduzione pratica ha generato un errore paradossale che ha portato sui banchi di scuole materne un catalogo d'arte moderna con opere erotiche. Questo quanto accaduto a Fiumicino dove degli alunni di quattro e cinque anni si sono ritrovati tra il materiale scolastico libri con delle immagine poco appropriate. "Un errore" dice il Comune che ha subito ritirato le pubblicazioni che, naturalmente, "non erano destinate ai piccoli alunni". E si scusa anche al Fondazione Benetton coinvolta nel progetto "Piccoli passi nel mondo" che ha riguardato le scuole statali.

Il caso segnalato da un consigliere comunale

I primi ad accorgersi delle immagini sono stati alcuni genitori: poi l'inevitabile tam tam raccolto da un consigliere comunale della Lega, Vincenzo D'Intino, che ha chiesto subito il ritiro dei libri. In un post su Facebook, con tanto di foto tratte dal catalogo d'arte erotica, D'Intino si è chiesto: "Sono solo bambini di 4-5 anni, possibile che non avete nessuno scrupolo? Chi avrebbe dovuto controllare che questo 'crimine' non si commettesse dov'era?". Il Comune di Fiumicino a stretto giro, dopo un controllo, ha disposto il ritiro.

Il Comune: “È stato un errore, chiesto il ritiro immediato”

"È stato un errore grave. Per questo abbiamo chiesto alla Fondazione Benetton il ritiro immediato dei volumi incriminati", spiega l'amministrazione comunale guidata da Esterino Montino precisando che il comune "non era assolutamente a conoscenza dei materiali diffusi all'interno del progetto "Piccoli passi nel mondo", che ha investito direttamente le scuole statali con la Fondazione Benetton. Pur non togliendo nulla al valore artistico del progetto e non ponendo nessun tipo di censura alla creatività artistica, non c'è dubbio che quando ci si rivolge a un pubblico, bisogna capire di quale pubblico si tratti. I bambini sono soggetti sensibili e come tali vanno trattati".

Le scuse della fondazione Bennetton

Anche la Fondazione Benetton fa mea culpa. "Ci scusiamo per l'accaduto con le famiglie, i ragazzi e con le scuole che avevano aderito all'iniziativa Piccoli Passi nel Mondo per celebrare Il centenario della nascita di Gianni Rodari nell'ambito del progetto Navigare il Territorio, attivo da anni a supporto della comunità locale. Stiamo già provvedendo al ritiro delle copie -si legge nella nota - Purtroppo è stato riscontrato che nelle operazioni di imballaggio dei 9.000 volumi arrivati a Fiumicino (suddivisi in 160 titoli, ognuno dei quali dedicati a un singolo Paese o una comunità nativa e contenenti ciascuno una media di 200 immagini), sono stati inseriti, per un errore, alcuni volumi che non erano destinati alle scuole". Opere "non opportune per l'età dei destinatari" della Imago Mundi Collection, un progetto globale e no-profit di arte contemporanea che raccoglie i lavori di oltre 26.000 artisti da tutto il mondo.