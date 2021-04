Il rogo, partito da un mobilificio, sta interessando anche gli edifici vicini. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte

Un vasto incendio è divampato in via Licenza, a Roma, nella zona di Tor Cervara, quadrante est della Capitale. Il rogo, partito da un mobilificio, sta interessando anche i capannoni vicini. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme. Al momento non si ha notizia di persone coinvolte.