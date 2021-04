Roma, scontro ambulanza-auto: quattro feriti

L'ambulanza rimasta coinvolta nell'incidente è un'ambulanza privata (non Ares 118) che era impegnata nel trasferimento di un bambino al Bambino Gesù per la somministrazione di terapia

Incidente fra un'ambulanza e un'auto in via Cristoforo Colombo, altezza via dei Georgofili a Roma. Secondo quanto si apprende, l'ambulanza rimasta coinvolta nell'incidente è un'ambulanza privata (non Ares 118) che era impegnata nel trasferimento di un bambino al Bambino Gesù per la somministrazione di terapia.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'ambulanza nello schianto si è ribaltata. Quattro i feriti. Giunti sul posto, gli operatori del 118 hanno trasportato il bambino e la mamma al Bambino Gesù. Tre feriti sono stati invece portati in diversi ospedali in codice rosso per dinamica ma non gravi.