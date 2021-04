Giornata della Terra, sull'Aniene il land art project 'Aula Verde'

In occasione della Giornata della Terra, l'artista e scienziato Andrea Conte, in arte Andreco, insieme a cittadini, ambientalisti e ricercatori, ha realizzato nell’ambito del progetto Flumen l'opera di Land Art 'Aula verde'. Si tratta di un luogo d’incontro e socializzazione, ideale per la didattica ambientale a cielo aperto, ma anche di un’azione per il Clima, un’Infrastruttura Verde nell’ambito di ricerca sulle Nature-Based Solutions, le soluzioni che utilizzano le piante ed i processi della natura per risolvere i problemi causati dagli esseri umani.

L'Aula Verde

Aula Verde è stata realizzata nella riserva del Parco del fiume Aniene a Roma, dopo un lungo processo partecipativo che ha coinvolto cittadini, ambientalisti e ricercatori. Il nome deriva dalla forma dell'opera, composta da alberi di pioppo bianco e salice bianco, Populus Alba e Salix Alba, disposti su due grandi centri concentrici con diametro quaranta metri che vanno a formare una sorta di Pantheon Verde. L'opera prenderà forma negli anni e crescendo restituirà al territorio innumerevoli benefici, attualmente studiati dai ricercatori coinvolti nel progetto, sia per quanto riguarda la depurazione delle acque, che per la qualità dell’aria, la mitigazione delle temperature e la riqualificazione del verde ripariale. L'aula verde infatti fa parte di Flumen, il progetto tra arte e scienza ideato dall'artista Andreco e organizzato dall'associazione culturale Climate Art Project, che prevede monitoraggi ambientali delle acque e dell'ecologia dei fiumi di Roma, Tevere e Aniene, workshop, performance, mostre e piantumazioni. Il programma degli eventi è disponibile sul sito.