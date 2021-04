Fiumicino, avvistata balena grigia passata da costa di Napoli. VIDEO

Avvistata alla foce del Tevere, a Fiumara Grande tra Fiumicino ed Ostia, una rara balena grigia, lunga circa sette metri. La balena, a partire da mezzogiorno di ieri, è rimasta a lungo nella zona, arrivando anche a circa venti metri dalle scogliere, poi nel primo pomeriggio si è inabissata a largo vicino alle piattaforme petrolifere. L'esemplare è probabilmente lo stesso osservato nei giorni scorsi nel golfo di Napoli. A quanto si è appreso l'animale non appariva in particolare difficoltà. Sull'avvistamento hanno raccolto informazioni anche gli esperti dell'Università La Sapienza di Roma che studiano i mammiferi marini.

Avvistamento segnalato su nuova app della Guardia Costieraa

L'avvistamento è stato segnalato sull'app della Guardia Costiera #PlasticFreeGC, sulla quale è possibile comunicare la presenza in tempo reale di cetacei o di altri grandi vertebrati marini, semplicemente inviando una fotografia. La guardia costiera ha invitato a "segnalare immediatamente la sua presenza e a non avvicinarsi all'animale per evitare di arrecargli disturbo, informando il comando della Guardia Costiera più vicina".