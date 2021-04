Natale Roma, Raggi: “Si rialzerà anche dalla pandemia”

"Io sono pazza d'amore per la mia città”. Così in un post la sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi intervistata da Rds in occasione del 2.774 Natale di Roma che cade il 21 aprile.

Le parole della sindaca di Roma

Il post prosegue: “Sono orgogliosa di Roma e dei cittadini. Questo è un Natale di Roma decisivo, di speranza e di rinascita. Dobbiamo assolutamente restare uniti per uscire fuori, insieme, dalla pandemia. Per rilanciare la città, l'economia, il lavoro. Noi romani lo faremo, perché Roma è una città da amare. Il mio augurio è che presto torneremo a essere sempre di più una Capitale internazionale e che i campionati europei di calcio Uefa Euro 2020, il prossimo appuntamento che Roma ospiterà, siano la dimostrazione che insieme possiamo ripartire".

La giornata del 21 aprile

La giornata ha preso il via il via con la tradizionale deposizione di una corona di alloro della sindaca di Roma, Virginia Raggi, all'Altare della Patria in Piazza Venezia ed è proseguita con la celebrazione della Santa Messa da parte del Cardinale Angelo De Donatis Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma alla Basilica dell'Ara Coeli.

La medaglia celebrativa

In seguito, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato in Campidoglio la Medaglia celebrativa del 2,774esimo Natale di Roma. Il Presidente dell'Istituto, professor Antonio Palma, ha consegnato il modello in gesso originale della Medaglia alla sindaca di Roma. Le medaglie del Natale di Roma realizzate dal Poligrafico e Zecca dello Stato raccontano di norma un avvenimento speciale per la città o una particolare ricorrenza. Il tema della raffigurazione scelto quest'anno dalla Sindaca Raggi è l'anniversario dei 150 anni di Roma Capitale.

Raggi: “Città deve confermare sua vocazione storica”

"Abbiamo voluto dedicare la medaglia celebrativa del Natale di Roma ai 150 anni di Roma Capitale, che ricorrono quest'anno, perché pensiamo che la nostra città deve confermare la sua vocazione storica e il proprio ruolo di Capitale riconosciuta da tutti gli italiani, all'altezza del grande passato che oggi celebriamo, e al contempo essere in grado affrontare le grandi sfide dell'avvenire per le quali stiamo lavorando. La bellissima medaglia che oggi presentiamo rappresenta idealmente questo legame tra passato e futuro", ha dichiarato Raggi.