È morta in ospedale la donna ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere il 16 aprile a Marino, in provincia di Roma. Lo si apprende da fonti investigative. La donna è deceduta dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni. Il giorno del ferimento il militare si è tolto la vita con la stessa arma usata per ferire la moglie. Sul caso sono in corso le indagini della polizia.