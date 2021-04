Incendio nella notte in un appartamento in via Caracciolo, in zona Cipro, a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Una donna di 54 anni, rimasta intrappolata in casa, è stata salvata e trasportata dal 118 in ospedale. A dare l'allarme un passante. L'abitazione andata a fuoco è stata provvisoriamente dichiarata inagibile. Da accertare le cause del rogo.