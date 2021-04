Roma, presidio lavoratori Alitalia e del comparto aereo al Mise. VIDEO

I lavoratori del comparto aereo e delle compagnie in crisi si sono radunati questa mattina davanti al Mise per denunciare la crisi del settore. Al presidio organizzato dalle sigle sindacali sono presenti i dipendenti di Alitalia, Air Italy, Norwegian, Ernest e Blue Panorama, molti dei quali con fumogeni, fischietti e vuvuzelas. "Alitalia whatever it takes", si legge su diversi cartelli che parafrasano la frase del presidente del Consiglio Mario Draghi sull'euro. "Alitalia per riprendere il controllo del nostro Paese" e "Volete un paese senza orgoglio?", le scritte riportate su altri manifesti, mentre un grosso striscione attacca il Mise, ribattezzato "ministero del sotto-sviluppo economico”. I manifestanti hanno poi bloccato il traffico in via Veneto e si sono diretti verso piazza Barberini. Intanto, il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere che riceverà una delegazione dei sindacati scesi in piazza.