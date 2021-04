Fiumicino, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Un brigadiere della guardia di finanza e la compagna sono stati trovati morti in un'abitazione a Fiumicino. Sul posto sono giunti gli uomini della guardia di finanza, polizia e carabinieri. A dare l'allarme è stato un ufficiale che è andato a controllare dopo che l'uomo non si era presentato in servizio e non era riuscito a contattarlo. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di omicidio-suicidio, da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia ucciso la compagna e poi si sia tolto la vita con un colpo di pistola.