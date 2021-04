Roma, incendio in una casa: muore una donna e il figlio è grave

Tragedia a Roma. Una donna è stata trovata morta e il figlio ferito a causa di un incendio divampato all'interno della loro abitazione. L'episodio è accaduto stamattina in via di Grotte d'Arcaccio, in zona Eur. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

La dinamica dei fatti

A quanto accertato finora, le fiamme sono divampate nella camera da letto e il denso fumo sprigionato ha interessato anche una porzione di cucina. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. In corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.