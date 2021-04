Incendio in un asilo a Roma, evacuati i bambini

Incendio questa mattina in un asilo in via Maurizio Giglio, in zona Giustiniana, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, i bambini sono stati fatti uscire per il tempo necessario allo spegnimento dell'incendio, divampato in uno dei locali. Nessuno è rimasto ferito.

Gli accertamenti

Gli agenti hanno provveduto a circoscrivere l'area, consentendo l'uscita in sicurezza dei bambini. In corso accertamenti da parte dei pompieri per ricostruire le cause di quanto accaduto.