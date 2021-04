Roma, armato di coltello rapina 5 persone in una notte: denunciato

I carabinieri della Stazione di Acilia hanno denunciato per rapina un giovane residente a Dragona (Roma), accusato di aver messo a segno cinque colpi in una notte. Gli episodi contestati, una serie di rapine e tentate rapine, sono avvenuti fra il 30 ed il 31 marzo scorso. A quanto ricostruito il giovane, armato di coltello, aveva aggredito ben 5 persone in una notte impossessandosi del loro denaro. Grazie alle testimonianze delle vittime e all'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato identificato. Trovato in possesso dell'arma utilizzata, è stato denunciato in attesa di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.