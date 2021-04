Maltempo nel Lazio, mareggiata sul litorale romano

Al momento - riferiscono balneari di Fregene - "è contenuta, con Libeccio pieno e con un paio di metri d'onda e non sta procurando problemi: vediamo nelle prossime ore"

Mareggiata sul litorale romano: tra Ostia, Fiumicino, Focene, Fregene ed ancora più a nord un forte vento di Libeccio sta sferzando la costa. Al momento - riferiscono balneari di Fregene - "è contenuta, con Libeccio pieno e con un paio di metri d'onda e non sta procurando problemi: vediamo nelle prossime ore".

In precedenza alcune mareggiate hanno acuito il problema erosivo e portato grandi quantità di rifiuti e detriti sulla costa. Intanto l'amministrazione comunale di Fiumicino ha annunciato per domani il via alle operazioni di bonifica dai rifiuti e poi vagliatura delle spiagge comprese nei suoi 24 chilometri di costa.