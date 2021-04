Roma, scontro fra auto in tangenziale: due feriti

Scontro frontale tra due auto su via del Foro Italico, in direzione San Giovanni, all'altezza di via della Moschea a Roma. Sul posto sono intervenuta la polizia locale, la polizia e i vigili del fuoco.

La dinamica

Dai primi accertamenti, sembra che una macchina abbia invaso il senso di marcia opposto colpendo frontalmente un'altra auto. Entrambi i conducenti sono stati trasportati per accertamenti in ospedale. Non sarebbero gravi.