Roma, incidente in deposito Atac: due operai incastrati sotto vagone

Incidente nel deposito Atac della linea B della metro di via dell'Oceano indiano, in zona Eur a Roma. Due operai che stavano lavorando su un binario esterno sono stati soccorsi dai vigili del fuoco perché rimasti incastrati sotto a un convoglio. I due sono stati trasportati dai 118 in ospedale.

Gli accertamenti

Da una prima ricostruzione sembra che i due operai, che lavoravano sua un binario all'esterno, siano stati investiti da un vagone di un convoglio che sembrerebbe abbia sfondato la porta del capannone e sia uscito all'esterno. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'incidente: così l'Atac in una nota. L'azienda esprime la propria solidarietà ai due lavoratori.