Covid Lazio, D’Amato: “Preoccupazione per tagli 50% AstraZeneca”

"Forte preoccupazione per i tagli del 50% comunicati per le consegne di AstraZeneca del 14 aprile. Inoltre c'è una differenza di 97.898 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale ma non effettivamente ricevute". È quanto dichiara l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato