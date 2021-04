Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I casi di Covid-19 a Roma sono a quota 700 mentre nel Lazio su oltre 37 mila test, si registrano 1.523 casi positivi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 4%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:33 – A Roma contagi a quota 700

Nel Lazio su oltre 15 mila tamponi (-655) e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.523 casi positivi (-108), 26 i decessi (-1) e +802 i guariti. Diminuiscono dunque i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Per quanto riguarda i vaccini il Lazio viaggia ad una media di 27 mila somministrazioni al giorno e oggi andiamo verso la soglia di 1 milione e 140 mila somministrazioni. Dopo Pasqua "andremo sopra le 30 mila somministrazioni al giorno", dice l'assessore Alessio D'Amato. Nella fascia degli over 80 oltre la meta' delle persone prenotate ha gia' completato il ciclo vaccinale.