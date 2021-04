Incidente a Fregene, scontro tra due auto: soccorse 2 persone

È avvenuto nella tarda mattinata di Pasquetta a ridosso dell’incrocio semaforico tra viale della Pineta e viale Nettuno. Sul posto gli agenti della polizia locale di Fiumicino per rilievi e accertamenti

Un incidente tra due auto ha caratterizzato a Fregene la tarda mattinata di Pasquetta. Lo scontro è avvenuto a ridosso dell'incrocio semaforico tra viale della Pineta e viale Nettuno. Due persone, un uomo ed una donna, sono state soccorse dai sanitari e trasportate per precauzione all'Aurelia Hospital, ma non avrebbero riportato gravi conseguenze. Seri danni invece alle due vetture. Sul posto gli agenti della polizia locale di Fiumicino per i rilievi e gli accertamenti.