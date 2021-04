Scontro tra auto, quattro morti a Frosinone: da uno diretta social

Nell'impatto frontale tra le due auto sono morte sul colpo tre persone, tra cui un 18enne. La quarta vittima, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo

Tragedia alla vigilia di Pasqua, in provincia di Frosinone. Quattro morti in un incidente stradale tra due auto avvenuto nella serata di ieri a San Vittore, al confine tra Lazio e Campania, lungo la Casilina. A perdere la vita tre giovani, residenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d'Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli di 19 anni, Matteo Simone di 19, Luigi Franzese di 20 e Claudio Amato di 52 anni. Nell'impatto frontale tra le due auto i tre giovani sono morti sul colpo. La quarta vittima, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha perso la vita poco dopo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Disposta l'autopsia per tutti e quattro.

La diretta social

Secondo quanto appreso, le drammatiche fasi dell'incidente sono state immortalate in una diretta social che Luigi Franzese, una delle tre giovani vittime, stava effettuando attraverso la sua pagina Instagram. I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era all'ultimo anno del liceo classico Giosuè Carducci.