Covid, Donina (Lega) positivo: una decina di deputati in quarantena

Il deputato leghista Giuseppe Cesare Donina è risultato positivo al Covid mercoledì, dopo aver preso parte per tutta la giornata di martedì ai lavori dell’Aula. Lo ha confermato lui stesso, interpellato telefonicamente: “Sì sono positivo, ho già trasmesso tutto alla Camera” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).

Una decina di deputati in quarantena

Una volta che Donina ha comunicato alla Camera la sua positività sono subito scattati i protocolli di sicurezza, come viene riferito, che prevedono innanzitutto il tracciamento dei contatti stretti (ancora in corso) che il leghista ha avuto a Montecitorio, il tutto in collegamento con la Asl. Al momento, viene ancora spiegato, sarebbero non più di una decina i colleghi deputati entrati in contatto stretto con il leghista e, quindi, sottoposti a quarantena fiduciaria.