Incidente a Roma, coinvolte cinque auto: ricoverati due bambini

Due bambini sono stati trasportati in ospedale a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, verso le 11, lungo via Flaminia, a Morlupo, vicino a Roma. Cinque le auto coinvolte, secondo quanto emerso un bimbo di circa un anno è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza mentre un altro di 10 anni è stato portato con l'ambulanza al Gemelli. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri della stazione di Morlupo e della compagnia di Bracciano.