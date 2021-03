Colpisce la ex con una testata al volto, arrestato 35enne a Roma

La donna, trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per una sospetta frattura delle ossa nasali

A Roma i carabinieri della Stazione Garbatella hanno arrestato un 42enne per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex compagna. L'uomo, con precedenti, era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, una 35enne di Genova.

L'aggressione

L'intervento dei militari è avvenuto mentre mentre aggrediva la donna con una testata al volto: messa in salvo la vittima, i carabinieri hanno bloccato il 42enne dopo un breve inseguimento a piedi. A quanto accertato la vittima aveva denunciato nei giorni scorsi l'uomo, che non accettava la fine del loro rapporto. La donna, trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per sospetta frattura delle ossa nasali.