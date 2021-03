È avvenuto questo pomeriggio in via dell'Archeologia, il 38enne, colpito a un gluteo, non sarebbe in pericolo di vita

Un pregiudicato di 38 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in strada, in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca alla periferia di Roma. L'uomo, colpito a un gluteo, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla sparatoria, avvenuta questo pomeriggio, indagano i carabinieri.